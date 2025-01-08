Müsavat Dervişoğlu: Kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme yapmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başlatılan yeni süreci sert sözlerle eleştirdi.



“Adına demokrasi, açılım veya anayasa desinler, bizim için farketmez kapalı kapılar ardından hiçbir görüşme yapmayacağız.” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, “Sokaklarda meydanlarda her yerde mücadele dönemi başlamıştır.” diye konuştu.



Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, “Aklında, kalbinde ve ruhunda Atatürk’e şükran, sevgi ve minnet besleyenler, Cumhuriyetin vatandaşı, Türk milletinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyanları ne yapacaklar, ne karar verecekler ve hangi adım atacaklardır?” dedi.



Dervişoğlu şöyle devam etti:



“Adına ne derlerse desinler, açılım, demokrasi veya anayasa bizim için hiç fark etmez. İhanet şebekeleriyle, millet ve cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacağız.”