Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun biyografisi

Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kurultayında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi. Ordulu bir ailenin çocuğu olan Dursun Müsavat Dervişoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İşte, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun biyografisi...



MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?



Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi.



Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.



MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında görevler üstlenen Dervişoğlu, 1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.



2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu.



2012'de Devlet Bahçeli ve Koray Aydın ile birlikte MHP Genel Başkanlığı için yarışan Dervişoğlu, seçimi kazanamadı.



2017 yılından sonra İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yer aldı.



İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından yapılan yeni İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi sonrasında, partinin ikinci Genel Başkanı oldu.



1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.