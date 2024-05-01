Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi.



Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.



Birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.



İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından yapılan yeni İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi sonrasında, partinin ikinci Genel Başkanı oldu.



1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

