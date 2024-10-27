Müsavat Dervişoğlu: Öcalan tıkıldığı delikten çıkamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelsin, Meclis'te örgütü lağvettiğini ilan etsin" çağrısına tepkisini sürdürdü.



Dervişoğlu, "Taşıdığı sıfat ne olursa olsun hiç kimsenin, Şehitlerimizin manevi hatıralarına zarar vermeye Ve onların aziz ruhlarını incitmeye hakkı yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz." dedi.



Dervişoğlu, partisinin 7. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuştu.



Dervişoğlu'nun gündeminde yeni anayasa tartışmaları da vardı.

Dervişoğlu, "Bu yeni anayasa gündeme getirildiğinden itibaren, nelerin tartılşıldığına dikkat çekmek isterim. Yeni anayasa ile ilgili, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddenin tartışma masasına yatırılmasından sonra, Etnik köken üzerinden mülahazalar, İmralı Canisinin serbest bırakılması, yeni açılım senaryoları gibi konular kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yaşanan bu tartışmalar, iş başında bulunan iktidarın gerçek niyetini deşifre etmeye yeterlidir." değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümü etkinliğine, Nisan ayında düzenlenen olağanüstü kurultayda genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener de katıldı.