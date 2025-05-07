Müsavat Dervişoğlu: "Özgür Özel'e saldırı sıradan olay değil"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının sıradan bir vaka değil, doğrudan anayasal düzene yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, "Bir cani, hem de bir evlat katili, kameraların önünde ne hikmetse, bir parti genel başkanına denk geliyor ve saldırıyor. Basit bir adli vaka değil." diye konuştu.

"BUNA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

İYİ Parti lideri, "Bu, her istediğimiz kişiye, her istediğimizi yaptırırız dayatmasıdır. Buna pabuç bırakmayacağız. Herkes bilmelidir." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde babası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sırasında yaşanan gerilimi de hatırlattı.

"Bir evlat, babasının mezarını ziyaret edemeyecek öyle mi?" diye soran İYİ Parti lideri, "Ankara’nın ortasında, merkezinde, herkesin gözü önünde, bir Türk Milliyetçisi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edemeyecek öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Devrişoğlu, "Gerilen toplumsal tansiyon Bugünümüzü ve yarınımızı zehirliyor. Siyaset meşru bir kavgadır, mücadeledir. Aksi olursa, herkes için acı sonuçlar doğacaktır." dedi.