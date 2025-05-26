Müsavat Dervişoğlu: "Partimizin kapıları devlete kapatılmaz"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan iki isim, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan yeni sürece dair mesajlar verdi.



DERVİŞOĞLU: "DEVLETTEN BİLGİ ALMAYI BEKLİYORUM"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye"nin, hiçbirinin reddedemeyeceği bir kavram olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, bu konuyla alakalı endişelerini defaatle ifade ettiğini dile getirdi.



Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili muhalefet partilerinin bilgilendirileceğine yönelik soru üzerine, kendisinin konuyla alakalı bu zamana kadar hükümet tarafından bilgilendirilmediğini aktardı.



Konuyla alakalı bilgiyi devletten almayı beklediğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın MİT Başkanı, Sayın Adalet Bakanı gelir de bu süreçle alakalı olarak bir bilgilendirme yapmayı düşünürlerse partimizin kapıları devlete kapatılmaz, çağrılarına da kapatılmaz. Ama endişeler ve kaygılar ışığında sürecin doğru yürütülmesinin ve yönetilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum."



DESTİCİ: "DEVLETİMİZ BU MÜCADELEDEN BAŞARILI ÇIKMIŞTIR"



Mustafa Destici ise şunları söyledi:

"Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz. 40 yıldır zaten askerimiz, polisimiz, devletimiz bunun mücadelesini veriyor. Elhamdülillah bu mücadeleden de başarılı çıkmıştır ve devletimiz ordusu ve güvenlik güçleri eliyle de büyük bir zafer kazanmıştır."