Müsavat Dervişoğlu: Yeni anayasa ile ilgili duruşumuz net

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.



Dervişoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Anayasa tartışmalarına dair görüşlerimizi beyan edip, bu girişimin samimiyetini sorgulayınca belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz. Milletimizi rahatsız edenleri, rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu kürsüyü milletin gerçeklerini dile getirme amacıyla kullanmayı sürdüreceğim.



İYİ Parti’nin yeni anayasayla ilgili duruşu nettir. Biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz.



İsteyen istediği partiyle görüşebilir ve istediği kadar da yumuşayabilir. Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bir parti olarak bu memlekette tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız.

Emniyet içinde, yargı içinde operasyonlar… Görüyoruz ki biri gelmiş, biri gitmiş hep. Bir tehdit ve tehlike varsa, FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız. Ama borsa kurup, adam kayırmayacaksınız. Komisyonlar oluşturup, haini masum ilan etmeyeceksiniz. Sonra da yargı reform deyip, işin içinden kurtulmaya çalışmayacaksınız."