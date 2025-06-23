Müsavat Dervişoğlu'ndan AK Parti grubuna ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

Basına kapalı görüşmede, İYİ Parti grup başkan vekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, İYİ Partili Meclis Katip Üyesi Yasin Öztürk, AK Parti grup başkan vekilleri Leyla Şahin Usta ve Muhammet Emin Akbaşoğlu yer aldı.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Güler ortak açıklama yaptı.

"KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmaya değinerek, şunları kaydetti:

"18 Haziran tarihinde TBMM'de yaşanan birtakım olaylarla ilgili TBMM Başkanlığı'na yaptığımız bir müracaat var.

O müracaatın kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Buradan çıkıp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceğim.

Yarın da TBMM Başkanı ile buluşup, konu ile ilgili görüşlerimi kendileriyle paylaşacağım.

Ayrıca hem MHP grup başkan vekillerine hem de Yeni Yol grubuna, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere grup başkan vekillerimiz gidecekler. Konu bundan ibarettir."

"İÇ TÜZÜK İHLALİ SAYILABİLECEK OLAYLAR YAŞANDI"

AK Parti Grup Başkanı Güler de ziyaret nedeniyle Dervişoğlu ve heyetine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Geçen hafta Meclis'te İç Tüzük ihlali sayılabilecek bazı olaylar meydana geldi.

Buna yönelik olarak İYİ Parti grubu ve Sayın Genel Başkan bizleri bilgilendirdi.

Kendilerinin Meclis Başkanlığımıza verdikleri bir dilekçeleri var, bu konuyla ilgili bizlere ayrıntılı bilgi verdiler."

