Müsavat Dervişoğlu’ndan AK Parti’ye katılan vekillere tepki: “Kayıp değil, kazanç”

İYİ Parti’de bugün grup toplantısı gerçekleşti.



Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun gündeminde, partisinden AK Parti’ye katılımlar vardı.



İYİ Parti lideri, “Aylar önce partimizden ayrılanları, sanki dün ayrılmışlar da AK Parti’ye katılmışlar gibi gösterip algı yaratmaya kalkışıyorlar. Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil kazançtır.” dedi.

YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na diploma soruşturmasını hatırlatıp, son dönemdeki yargı kararlarını da eleştirdi.



İYİ Parti lideri şunları söyledi:



“Tek elden yönetilen itibarsızlaştırma süreçleriyle, işlerine gelmeyenin ilkokul karnesine kadar sorgulama yapıyorlar.



Yargıda azınlıkta ancak kritik görevlerde olan birtakım grupların, yetkilerini silah gibi kullanıldığı bir gerçektir.



Bütün Türkiye’yi soruşturacak hale geldiler. Vicdanlı hakimlerin yüreği yanıyor. Biliyorum sayıları az değil. Ve inanıyorum ki, onların varlığı galip gelecek.”



EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ



Dervişoğlu’nun ekonomiye yönelik eleştiriler de vardı.



İYİ Parti, “Ankara’dan nutuk atmak kolay. Ama milletimizin fısıltısı bile, o nutuklardan daha gür, daha keskin. Tablo, ‘Ekonomi kötü… Makro veriler şöyle, mikro veriler böyle’ diyerek açıklanacak gibi değil. İşçimizden memurumuza, emeklimizden çiftçimize, kadınlarımızdan gençlerimize, millet dertli, millet çaresiz.” diye konuştu.