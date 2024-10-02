Müsavat Dervişoğlu’ndan "Merkezde buluşma" çağrısı hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.



Dervişoğlu konuşmasında daha önce yaptığı “Merkezde buluşma” çağrısına değindi.



İYİ Parti lideri çağrısının yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bazı çevreler, bu çağrıyı yalnızca siyasi partilere yapılan bir davet olarak algıladı.” dedi.



Müsavat Dervişoğlu, “Buradan açıkça belirtmek istiyorum ki, benim merkez çağrım Türk milletinedir.” şeklinde konuştu.



Dervişoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:



“Geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında, büyük ilgi uyandıran bir çağrı yaptım; merkezde buluşma çağrısı. Bu çağrım, ülkemizin kurtuluşu ve geleceği için oldukça önemli olduğuna inandığım bir adımı beraber atmaya ve hatta yolu beraber yürümeye açık davetti.



Ancak, bu çağrının yanlış anlaşıldığına şahit oldum. Bazı çevreler, bu çağrıyı yalnızca siyasi partilere yapılan bir davet olarak algıladı.

"ÇAĞRIM TÜRK MİLLETİNEDİR"



Buradan açıkça belirtmek istiyorum ki, benim merkez çağrım Türk milletinedir.



Bu yanlış algıyı düzeltmek ve neyi kastettiğimi net bir şekilde anlatmak için bugün sizlerle bu önemli konuyu detaylandırmak istiyorum.



Öncelikle, ‘merkez’ dediğimiz kavramın ne anlama geldiğini tanımlamak gerek.



Merkez, aslında makul olan demektir. Siyasi tarihimize baktığımızda, merkez sağ, sağ merkez ya da milliyetçi sağ dediğimiz anlayış, Türkiye’de uzun yıllar boyunca toplumun geniş kesimlerini bir arada tutan, uzlaşıyı esas alan bir gelenekti.

"MERKEZ, SİYASETİN DIŞINA İTİLDİ"



Bu siyasi anlayışın temsilcileri, milletimizin ortak değerleri etrafında buluşarak ülkemizi yönettiler.



Bu gelenek, farklı görüşlerden insanları aynı masa etrafında toplayan, toplumsal barışı ve istikrarı önceleyen bir siyaset anlayışıdır.



Ancak, AKP iktidarıyla birlikte merkez, siyasetin dışına itildi.



AKP, merkezdeki ortak aklı ve toplumsal dengeyi bozarak, siyaseti uç noktalara kaydırdı.”