Müsilaj alarmı: Marmara'da 272 bin denetim

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen 272 bin 288 çevre denetiminde, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 268 işletme için ise faaliyetten men kararı alındığını ifade etti.

BURSA'DA 376 SANAYİ, 91 ARITMA TESİSİ



Akgün, kent genelinde 376 sanayi tesisini ve 55'i Marmara Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere 91 atık su arıtma tesisini denetim kapsamına aldıklarını aktardı.



Geçen haftadan bu yana devam eden denetimler kapsamında sanayi tesislerinin bacalarında gaz emisyonları için ölçümler yapıldığını ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alınarak kontrol edildiğini ifade eden Barış Ecevit Akgün, sahanın yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi'nden teknolojik denetimlerin de gerçekleştirildiğini söyledi.



"MARMARA'DA İZLEME NOKTASI 91'DEN 150'YE ÇIKACAK"



Susurluk Havzası'nda da 17 noktada izleme yaptıklarına değinen Akgün, şöyle devam etti: "Bu noktalardan 4 tanesi Nilüfer Çayı üzerinde. Bir taraftan 2014 yılından beri tüm denizlerimizde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda 428 noktada denizlerimizin su kalitesini izliyoruz.



Bu noktalardan 17 tanesi de Bursa'da yer alıyor. Marmara Denizi'ndeki izleme noktalarımızı da 91'den 150'ye çıkardık. Deniz izleme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından nisan ayı seferleri tamamlandı ve son izleme sonuçlarına göre, çözünmüş oksijenle ilgili olumsuzluğun devam ettiği, azot ve fosfor yükünün de varlığını koruduğu tespit edildi."