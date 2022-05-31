Müsilaj düzenlemesi Meclis'te

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi. Teklife göre, Marmara Bölgesi'ndeki belediyeler arıtma tesisi planı sunacak. 6 ay içinde plan sunulmazsa tesisleri bakanlık yapacak.

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 04:16 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 04:17

Müsilaj düzenlemesi Meclis'te

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ile mücadele ve İmar Kanunu'na ilişkin düzenlemeleri içinde barındıran yasa teklifi Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Marmara Denizi hidrolojik havzası ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de atıksu arıtma, çamur işleme ve geri kazanım tesisi kurmayan belediyelere 6 ay süre verilecek.

Verilen süre içerisinde plan sunulmazsa tesisleri mahalli idareler adına bakanlık yapacak.

Çevre kirlliliğine yönelik cezalarda artış yapılacak.

Teklifle ayrıca, tamamlanan yapıların izlenmesini kolaylaştırmak için "bina kimlik sertifikası" uygulaması getirilecek.

Yap-işlet-devret projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla "blokajlı banka hesabı" sistemi kurulacak.

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