Müsilaj için Bilim Kurulu (Başkan belli oldu)

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu.



Kurulun başkanlığına, aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı olan Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Bilim ve Teknik Kurulu'nda 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı yer alıyor. Çalışmalara TÜBİTAK da dahil olacak. Gelecek hafta, kurulda alt disiplinler de oluşturulacak.

"SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Konuyla ilgili Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan açıklama geldi.



Başından bu yana hep ortak akılla hareket ettiklerini belirten Büyükakın, "Marmara'nın ancak birlikte hareket ederek korunabileceğini, eylemin de birlikte olması gerektiğini söyledik. Bir seferberlik başlattık. Marmara'yı çevreleyen tüm illerimizle müsilajla mücadelemizi gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz" dedi.



Kurulun üyeleri ise şöyle:



"İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, TÜBİTAK’tan emekli uzman Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Funda Yercan, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Güleda Engin, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Güçlü İnsel ile Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ile Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nüket Sivri, Bursa Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, TÜBİTAK'tan Dr. Osman Okur, Dr. Selma Ayaz, Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevil Veli."



22 MADDELİK EYLEM PLANI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran'da Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planını duyurmuştu.



Plan, MBB ile bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, valiler, belediye başkanları ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

SU ALTINDAKİ FELAKET