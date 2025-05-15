Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Marmara'yı tehdit eden müsilaj, Gemlik'te 50 kilometrelik sahil şeridini kapladı.

Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Marmara Denizi'nde tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Adalar'dan Bandırma kıyılarına kadar birçok bölgede etkisini sürdüren müsilaj (deniz salyası) bu defa 'te de görüldü.   

KİLOMETRELERCE ALANI ETKİLEDİ

Gemlik Körfezi'ndeki Gençali sahilinden Narlı bölgesine kadar uzanan yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridi müsilajla kaplandı.

Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde - 1 Gençali sahilinden Narlı bölgesine kadar uzanan sahil şeridi müsilajla kaplandı

nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan Gemlikliler bir an önce çözüm üretilmesini istedi.

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