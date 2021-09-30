Müsilajdan daha tehlikeli: Atık yağlar

Atık yağlar Marmara Denizi için müsilajdan daha tehlikeli...

Uzmanlar, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden olduğunu belirtiyor.

Türkiye genelinde büyük bölümü evlerden çıkan atık yağlar olmak üzere, yıllık 1.5-2 ton bitkisel atık yağ üretiliyor.

Söz konusu yağların lavabolara dökülmesi ise korkutucu döngüyü başlatıyor.

Kanalizasyon yoluyla denize karışan bu yağlar sudaki oksijeni bitiriyor, güneş ışınlarının suyun altına inmesini engelliyor. Bu durum uzmanlara göre hem müsilaj ile aynı etkiyi yaratıyor hem de çoğalması için zemin hazırlıyor.

MÜSİLAJLA BENZER BİR ETKİ YARATIYOR

Konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan, açıklama yaptı.



Arıkan, atık yağların kirliliğe etkisi konusunda müsilajla benzer sonuçlara yol açtığını söylerken, "Orada da sudaki mikro organizmalar aşırı büyüdükten sonra ölüyorlar ve sudaki oksijeni tüketiyorlar. Bu sefer üst üste bir kaç defa benzer etki oluyor ve tamamen ciddi sonuçları olan bir probleme neden oluyor. Sadece yüzeyden oksijenin gelmesini engellemiyor, bir taraftan da yağlar oksijenin tüketilmesine sebep oluyor. Zaten müsilajdan dolayı mevcut bir problem varsa bu ciddi sonuçlara neden olabiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan

ATIK YAĞLARI EVDE TOPLAMAK GEREKİYOR



Arıkan, atık yağların bertaraf edilmesi konusunda ise "Öncelikle büyük bitkisel atık yağ üreticilerinden başlandı. Bunlar atık yağlarını topluyor ve lisanslı firmalara veriyorlar. Ama bizler de evlerde bunları ayrı toplamak zorundayız ve bunları lavabolara dökmememiz gerekiyor. Bunları evde ayı bir plastik şişenin içinde toplayıp ilçe belediyeleri tarafından kurulması gereken atık getirme merkezlerine götürmemiz gerekiyor" dedi.

1 LİTRE ATIK YAĞ, 1 MİLYON LİTRE SUYU KİRLETİYOR

Yağın arıtılması zor bir malzeme olduğunu ve depolama sahalarında sıcaktan dolayı yangınlara yol açtığını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Atık yağlar toplanarak biyodizel tesislerine gidiyor. Burada da bizim atık olarak düşündüğümüz bir malzeme tamamen kaynak olarak bir yeşil yakıta dönüşüyor. Bu hem iklim değişikliği hem de fosil yakıtların tüketilmesi açısında oldukça çevreci bir yaklaşım. Bizim sadece evde yanlış yere attığımız yağ 1 milyon litre suyun kirlenmesine sebep olabilir."

Raşit Fırat Deniz

"MÜSİLAJIN ÇOĞALMASINA UYGUN BİR ORTAM YARATIYOR"



Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Raşit Fırat Deniz ise, "Marmara Denizi'nin kirliliğinde de bizim evsel kaynaklı dediğimiz atık suların etkisi olduğu gibi aynı zamanda, endüstrilerden sızan ve arıtılmadan deşarj edilen atık suların çok büyük etkisi var. Eğer ki bu atık yağlar arıtılmadan denize deşarj edilirse, denizdeki oksijen seviyesini azaltarak müsilajın çoğalmasına uygun bir ortam yaratıyor" dedi.