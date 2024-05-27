Müsilajı önceden haber veriyor: Liselilerin projesine ABD'den ödül

İzmir Fen Lisesi'nden 3 öğrenci, müsilajı önceden bildiren bir duba geliştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan duba, kirlilik gözle görülür hale gelmeden haber veriyor. Üstelik bunu çok düşük bir maliyetle yapıyor. Öğrencilerin bu projesi, ABD'de düzenlenen lise seviyesindeki en büyük bilim yarışmalarından birinde ikinci seçildi.

Müsilajı önceden haber veriyor: Liselilerin projesine ABD'den ödül

Müsilajı önceden haber veriyor. Liseli öğrencilerin geliştirdiği uyarı cihazı, ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında ödüle layık görüldü.

Proje, İzmir Fen Lisesi'ne ait. 12. sınıf öğrencileri Nisa İltekin, Eray Akın ve Murat Leylekoğlu, denizlerdeki müsilaja karşı "Güneş Enerjili Duba" geliştirdi. Bu sayede suda klorofil, bulanıklık ve sıcaklık ölçümü yapılıyor. Bunlarda beklenmedik değişimler olduğunda erkenden fark ediliyor. Böylece kirlilik oluşmadan önce önlem alınabiliyor.

Dubanın amacının erken tespit olduğunu vurgulayan öğrencilerden Nisa İltekin, Bunu yapan cihazlar da var ama 10 bin dolardan başlıyor fiyatları. Ne ne de başka bir ülke bu kadar pahalı cihazları bir anda denizlere salabilir. Biz de dedik ki öyle bir sistem geliştirelim ki hem bize ait olsun hem herkes kullanabilsin, ucuz olsun. Bu dubalardan ne kadar üretip kullanırsak sular hakkında o kadar fazla veri elde ederiz. Dubamız periyodik bir şekilde denizden ölçüm alıyor ve biz hiçbir şey yapmasak da bizim sunucumuza otomatik geliyor bu veriler." dedi.

Müsilajı önceden haber veriyor: Liselilerin projesine ABD'den ödül - 1

Uyarı cihazı, İzmir Körfezi ve sulak alanlarda yapılan testlerden başarıyla geçti. Liseli gençler, projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katıldı. Güneş enerjili duba, 85 ülkeden bin 360 proje arasında ikinci seçildi.

Geliştirdikleri üründe seri üretime geçmeyi amaçladıklarını dile getiren İltekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakip sistemler hiçbir şekilde kaynaklarını paylaşmazken bizim dubamız tamamen açık kaynaklı. Amacımız herkesin bu dubadan yapmasını sağlamak, olabildiğince veri toplamak. Kirliliğin önlenebilmesi için önce nerede bir şey oluyor, onu tespit etmeniz lazım. Sonuçta kocaman denizlerimiz var. Nerede başlıyor bu oluşum, nereden çıkıyor? Eğer bunu bilemezsek hiçbir şey yapamayız. Nerede olduğunu tespit edelim. Herkes bunlardan yapsın, olabildiğince veri olsun elimizde. Mesela bir yerde alg miktarı çok artmış veya kirlilik artmış. O zaman hemen haber verilir belediyelerimize onlar da önlem alırlar, amacımız bu."

TÜRKİYE HABERLERİ

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...