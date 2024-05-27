Müsilajı önceden haber veriyor: Liselilerin projesine ABD'den ödül

Müsilajı önceden haber veriyor. Liseli öğrencilerin geliştirdiği uyarı cihazı, ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında ödüle layık görüldü.



Proje, İzmir Fen Lisesi'ne ait. 12. sınıf öğrencileri Nisa İltekin, Eray Akın ve Murat Leylekoğlu, denizlerdeki müsilaja karşı "Güneş Enerjili Duba" geliştirdi. Bu sayede suda klorofil, bulanıklık ve sıcaklık ölçümü yapılıyor. Bunlarda beklenmedik değişimler olduğunda erkenden fark ediliyor. Böylece kirlilik oluşmadan önce önlem alınabiliyor.



Dubanın amacının erken tespit olduğunu vurgulayan öğrencilerden Nisa İltekin, Bunu yapan cihazlar da var ama 10 bin dolardan başlıyor fiyatları. Ne Türkiye ne de başka bir ülke bu kadar pahalı cihazları bir anda denizlere salabilir. Biz de dedik ki öyle bir sistem geliştirelim ki hem bize ait olsun hem herkes kullanabilsin, ucuz olsun. Bu dubalardan ne kadar üretip kullanırsak sular hakkında o kadar fazla veri elde ederiz. Dubamız periyodik bir şekilde denizden ölçüm alıyor ve biz hiçbir şey yapmasak da bizim sunucumuza otomatik geliyor bu veriler." dedi.

