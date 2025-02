Müsilajın etkisi ne zaman azalacak?

Son yıllardaki çalışmalara göre 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın daha belirgin hale geldiğini aktaran An, özellikle yakın zamanda müsilaj oluşumu ile gündemde olan Marmara Denizi'ndeki ısınmanın diğer denizlere oranla daha yüksek seviyelerde seyrettiği bilgisini paylaştı.



İklim değişikliğinin, denizdeki akıntıları ve su sirkülasyonunu etkileyerek müsilaj artışına sebep olabildiğini kaydeden An, "Yüzey suyu ısındıkça soğuk ve besin açısından zengin daha soğuk alt tabakayla karışması zorlaşır ve katmanlaşma artar. Bu durum, suyun oksitlenmesini engelleyerek dipte çürüme sürecini hızlandırır. Az oksijenli ortamlarda da organik madde birikimi ve dolayısıyla müsilaj oluşumu kolaylaşır. Müsilajın kuraklıkla olan ilişkisi de bu aslında." dedi.



Karadeniz'de oluşabilecek kurak koşulların ve yağış azlığının Marmara Denizi'nin dinamiklerini değiştirerek buradaki müsilajın süresini, yaygınlığını ve etkisini artırabileceğine işaret eden An, buradaki en büyük sorunlardan birinin de kirlilik olduğunu vurguladı.



An, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin oksijeni azaltarak su sirkülasyonu dengesini bozduğunu, Karadeniz'de ısınmanın diğer denizlere göre daha fazla olmasının üst akıntıda zayıflama meydana getirerek dolaşım dengesinin bozulmasına, müsilaj oluşmasının tetiklenmesine ve müsilajın kalış süresinin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

YAĞIŞ AZLIĞI

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacısı Tufan Turp ise yağıştaki azalmanın dolaylı bir etkisinin söz konusu olduğunu bildirdi.



Turp, "Karadeniz'de daha az yağış, denizi besleyen nehirlerin debisinde azalmaya neden olacağından Marmara'ya gelen üst akıntıyı zayıflatır. Buna bağlı olarak Marmara Deniz'inin üstü daha tuzlu olur ve yüzey durgunlaşır, suyun dikey karışımı azaldığından müsilaj oluşumu kolaylaşır. Üst akıntı zayıflayınca dip akıntısı güçlenir ve oksijen seviyesi azalır. Bu da müsilajın çözünmesini, dağılmasını zorlaştırır. Sonuç olarak Karadeniz’deki yağış azlığı ya da kurak koşullar müsilajı engelleyici ya da dağıtıcı doğal süreçleri zayıflatabilir." dedi.



Müsilajı etkileyen farklı faktörlerin de bulunduğunun altını çizen Turp, sudaki asitlenmenin, ekosistemdeki değişimlerin, deniz seviyesindeki yükselmenin ve kıyı kirliliğinin bu faktörler arasında yer aldığını dile getirdi.



İklim değişikliğinin yağış rejiminde önemli değişikliklere neden olduğundan bahseden Turp, sözlerini şöyle tamamladı:



"İklim değişikliği hem yağış düzensizliğinde ve değişkenliğinde hem de yağış ekstremlerinin şiddet, sıklık ve görülme alanlarında kritik artışlara neden oluyor. Bir yandan aşırı yağışlara bağlı uç olaylar olurken, bir yandan da aşırı yağışsızlığa bağlı uç olaylar yaşanabilir. Bu durum da bölgesel olarak hem akut hem kronik etkilere neden olabilir. Müsilaj da bunlardan biridir."