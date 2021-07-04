Müsilajla mücadele: 26 günde 10 bin 500 metreküp toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj problemine ilişkin 3 senelik takvim belirlediklerini belirterek, "Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde bu takvim ile birlikte adımlarımızı atacağız, o azot ve fosfor seviyesinde, olması gereken seviyeyi yakalamak suretiyle Marmara'mızı eski haline getireceğimizi düşünüyorum" dedi.



Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde 592 bölgede temizlik çalışması yürüttüklerini ve 10 bin 500 metreküp müsilajın toplanarak, bertarafını sağladıklarını belirtti.

Çalışmaların başladığı 26 gün öncesine göre Marmara Denizi'nde gözle görülebilir bir iyileşme olduğunu dile getiren Kurum, "Son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük, müsilaj Marmara Denizi’nin orta bölgesinde değil, daha çok kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor. Bu durum da kıyı bölgelerinde yaptığımız temizliğin ne kadar önemli olduğunu da gün yüzüne çıkarmaktadır" diye konuştu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR



Ekiplerin 7 ilde denetimlere aralıksız devam ettiğini, bu çerçevede Marmara Bölgesi’nde 8 bin 570 denetim gerçekleştiğini, 140 tesise 18 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Kurum, yaptıkları denetimlerde Yalova’da 3, Balıkesir’de 8, Tekirdağ’da 13, Kocaeli’nde 1, Bursa’da 1, İstanbul’da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetlerini durduklarını açıkladı.



Marmara Havzası’ndaki denetimin arttırılmasına yönelik faaliyetleri üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu proje çerçevesinde çevresel açıdan riskli tesislerin belirlenmesi, bu tesislere ilişkin sayısal envanterin çıkarılması çalışmalarını yürüttüklerini, yapılan çalışmalarda yüzde 65 envanter sağladıklarını söyledi.



"DERİN SULARDA OKSİJEN AZALMASINA DAİR EMARE YOK"



Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde 21 bilim insanının içinde olduğu Bilim Kurulu’nun kurulduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlığında ayrıntılı bir çalışma yapıldığını belirtti.



Marmara Denizi’ndeki izleme sayısını 90’dan 150’e çıkaracaklarını söylediklerini ifade eden Kurum, bu çerçevede TÜBİTAK MAM ve ODTÜ ile birlikte çalışmaların devam ettiğini anlattı.



Bilim-2 gemisiyle Marmara Denizi’nde alınan numuneler çerçevesinde örnekler topladıklarını, 1200 metre derinliğe kadar bu örneklerin alındığını belirten Kurum, “Müsilajın özellikle denizin ilk 30 metresinde yoğunlaştığını, derin sulara inmediğini görmüş olduk. Derin sularda oksijen azalmasına ilişkin herhangi bir emare de bu noktada tespit edilmedi.” dedi.



İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJ



İzmit Körfezi’nde oluşan müsilaj sorununa da değinen Bakan Kurum, “Körfezin batı bölgelerinde müsilajın daha az olduğunu tespit ettik. Örneğin Çınarcık Çukuru’nda en derin yerlerinde dahi herhangi bir bölgede hidrojen sülfür oluşumuna rastlanmadı” diye konuştu.



Kurum, Marmara Denizi’nde etkisi olan noktasal kirlilik kaynaklı daha etkin bir çalışma yürütmek adına geçen hafta genelge yayınladıklarını, Marmara’daki bütün kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığın 7/24 online izleyebileceği ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirdiklerini belirtti.



"1,5-2 YIL İÇİNDE ESKİ HALİNE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Bakan Kurum, amaçlarının Marmara’yı en kısa zamanda eski haline getirmek olduğunu belirtti.



Kurum, müsilaj ile ilgili nihai sonucun ne zaman görüleceğine ilişkin bir soru üzerine, “3 senelik takvim belirledik ama ben inanıyorum ki önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde bu takvim ile birlikte adımlarımızı atacağız, o azot ve fosfor seviyesinde, olması gereken seviyeyi yakalamak suretiyle Marmara'mızı eski haline getireceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.