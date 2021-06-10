Müsilaj laboratuvarda incelendi: Yüzde 99'u su olan bir salgı

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj kabusu, laboratuvar ortamında incelemeye alındı. İlk sonuçlara göre deniz salyasının yüzde 99'unun su olduğu tespit edildi.



Müsilaj inceleme görüntülerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yayımladı. Binpınar,

"Müsilaj, yüzde 99'u su olan bir salgı" dedi.



Ancak bu suyu bir filtreden geçirerek, ayırmanın oldukça güç olduğunu kaydetti.

MECLİS'TE MÜSİLAJ SUNUMU



Mehmet Emin Birpınar, Meclis Çevre Komisyonunda da deniz salyasına ilişkin sunum yaptı.



"Denizin ortasına belki bir platform kurup bu salyaları alıp suyunu tekrar denize verebilir miyiz diye çalışıyoruz" dedi.



Birpınar, müsilajın ortaya çıkmasının Avrupa'da kaynaklı kirlilik dahil bir pek çok nedeni olduğunu da söyledi ve "Marmarada sıcaklık 2 derece arttı bir de kirlilik eklendi" dedi.



Birpınar, Akdeniz’de de su sıcaklığının arttığına dikkat çekerek, tehlike bir durumun olduğunu vurguladı.