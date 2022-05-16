Musk Twitter anlaşmasından cayabilir mi? Pazarlık yapıyor olabilir

Elon Musk, Twitter anlaşmasından “1 milyar dolarlık ayrılık ücreti” ödeyerek çekip gidemez.



Musk Twitter'ı satın almaktan vazgeçerse, sosyal medya şirketi onu sözleşmeyi ihlal ettiği için dava edebilir. Bir alıcı, belirli koşullar geçerli olmadıkça, sadece “ayrılık ücreti” ödeyerek bir anlaşmadan ayrılamaz.

Twitter, Musk’ın teklifinden beri 10 milyar dolara yakın piyasa değeri kaybetti. Musk, anlaşmayı askıya almayı, Twitter ile fiyat üzerinde yeniden pazarlık yapmak için bir fırsat olarak kullanıyor olabilir.



Benzer durumlar daha önce de oldu. Tiffany, 2020'de anlaşmaya varılan alışverişten vazgeçmeye çalıştığı için Fransız lüks markalar holdingi LVMH'ye dava açtığında sonuca gidilmişti. Dava, Tiffany satış fiyatını 16,2 milyar dolardan kabaca 15,8 milyar dolara düşürmeyi kabul ettiğinde çözülmüştü.



Musk'ın bir Twitter anlaşmasını askıya alması da benzer bir adım olabilir. Musk, Twitter'ın satış fiyatını düşürmesini isteyebilir. Twitter hisseleri hafta sonuna girilirken yüzde 8'den fazla düştü ve Musk'ın hisse başına anlaşılan satın alma fiyatı olan 54.20 dolardan da yaklaşık yüzde 23 aşağıya geldi.

Düşüşün bir kısmı, bu ay teknoloji stoklarındaki genel düşüşle ilgili. Nasdaq, Twitter'ın Musk'ın teklifini kabul ettiği 25 Nisan'da piyasanın kapanmasından bu yana yüzde 11 daha düştü.