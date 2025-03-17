Musluk suyunda petrol çıkmıştı: Beş gün sonra iyi haber geldi
Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonları bulunmasının ardından, beş gün sonra durum normale döndü. Son analizlerde durumun normale döndüğünü bildirildi.
Karaman’da şebeke suyunca petrol hidrokarbonları bulunması kentte su sorunu yaşanmasına neden oldu.
İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi. İnceleme sonucunda suda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.
Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.
Duyurunun ardından kent halkı ise su sıkıntısı yaşamaya başladı.
Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.
KARAMAN’DA DURUM NORMALE DÖNDÜ
Karaman’daki durum beş gün sonra normale döndü.
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kentte şebeke suyunun yeniden içilebilir olduğunu duyurdu.
Duyuruda, “Gelinen noktada düzenli su analiz çalışmalarında şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunun kullanımının artık risk taşımadığını belirterek, “Vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme-kullanma suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.
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