Musluk suyunda petrol çıkmıştı: Beş gün sonra iyi haber geldi

Karaman’da şebeke suyunca petrol hidrokarbonları bulunması kentte su sorunu yaşanmasına neden oldu.



İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi. İnceleme sonucunda suda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.



Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.



Duyurunun ardından kent halkı ise su sıkıntısı yaşamaya başladı.



Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.