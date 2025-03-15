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Musluk suyunda petrol çıktı, sucular siparişlere yetişemiyor

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonları tespit edildi. Kentteki barajdan su alımı durdurulurken, vatandaş hazır su tüketimine yöneldi. Su bayileri siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Musluk suyunda petrol çıktı, sucular siparişlere yetişemiyor

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’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonları bulunması, kentte damacana satışlarını artırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi.

İnceleme sonucunda suda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.

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Karaman’ın musluk suyuna petrol nasıl karıştı? İlk şüpheli sulama pompaları

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Musluk suyunda petrol çıktı, sucular siparişlere yetişemiyor - 1

DAMACANA SATIŞLARI PATLADI

Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süreyle yasaklandı.

Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.

Bu durum karşısında su bayileri de siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Musluk suyunda petrol çıktı, sucular siparişlere yetişemiyor - 2 Karaman'da su bayileri siparişlere yetişemiyor

“FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK”

Su bayisi sahibi Ali Yazgan, şimdiye kadar hiç damacana su almamış kişilerden bile sipariş aldıklarını söyledi.

Satışlarında ciddi artış yaşandığını ve siparişlere yetişemediklerini anlatan Yazgan, “Bizler 'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, ''ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı.” diye konuştu.

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KEŞİF KARARI VE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Barosu’na kayıtlı yedi avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca avukatların talebi üzerine şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı.

Keşif sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi barajdan su alımının durdurulduğunu bildirdi.

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