Musluk suyunda petrol çıktı, sucular siparişlere yetişemiyor

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Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonları bulunması, kentte damacana satışlarını artırdı.



İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi.



İnceleme sonucunda suda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.

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DAMACANA SATIŞLARI PATLADI

Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süreyle yasaklandı.



Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.



Bu durum karşısında su bayileri de siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Karaman'da su bayileri siparişlere yetişemiyor

“FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK”



Su bayisi sahibi Ali Yazgan, şimdiye kadar hiç damacana su almamış kişilerden bile sipariş aldıklarını söyledi.



Satışlarında ciddi artış yaşandığını ve siparişlere yetişemediklerini anlatan Yazgan, “Bizler Karaman'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, 'Karaman'ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı.” diye konuştu.

Su bayileri fiyatlara zam yapmadıklarını bildirdi