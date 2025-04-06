Muşmula hasadı başladı: Kilosu 150 TL

Antalya'nın Alanya ilçesinde zorlu şartlar altında ağaçlardan toplanan muşmula olarak tanınan malta eriği hasadı başladı.

5 dönüm arazide muşmula meyvesi üretimi yapan Muzaffer Yıldız, '' Muşmula hasadına 1 ay önce başladık. Devam ediyoruz. Kilogram fiyatını 100-150 TL'den hale gönderiyoruz.'' dedi.

"ÜRETİMİ GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜYOR"

Alanya'da hal pazarında işletme sahibi olan aynı zamanda Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Alanya'da malta eriği dediğimiz coğrafi ürünümüzün hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu an turfanda olarak başladık. Direnç yönünden insan sağlığına faydalı, üretimi gün geçtikçe düşen bir ürünümüz." ifadelerini kullandı.

"BUNU BIRAKMALARINI İSTEMİYORUZ"

Alanya'da muşmula meyvesinin azalmasından dolayı var olan üreticilerin hasada ve üretime devam etmesi gerektiğini vurgulan Sevilgen, şunları kaydetti:

"Malta Eriği çeşitlilik açısından iyi bir ürünümüz. Biz üreticilerimiz bunu bırakmalarını istemiyoruz. Buradan az kalmış üreticilerimize üretime devam etmelerini istiyoruz."

