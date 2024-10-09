Muş Ovası'nda ayçiçeği hasat ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla hasat töreni düzenlendi.



Muş Valisi Avni Çakır, törende, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.



Her yıl tarımda hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Çakır, devletin yatırım ve desteklerinin bu üretim artışını desteklediğini ifade etti.



Hem yağlık hem de kuru yemişlik ayçiçeği üretiminin yapıldığını anlatan Çakır, üretimin yıllık ekonomik katkısının 400 milyon lira olduğunu dile getirdi.

"Sadece ayçiçeğinde 400 milyon liralık cirodan bahsediyoruz. Muş, inşallah gelecekte tarımın yıldız kentleri arasına girecek." diye konuşan Çakır, "Kapasitemizin daha yarısını kullanıyoruz. Bölgemizde ürün çeşitlerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

BİNLERCE DEKARLIK ALANDA EKİM YAPILDI

Tarım ve Orman Müdürü İl Mehmet Gün ise geçen yıl yağlık ayçiçeğinde 22 bin dekar, çerezlik ayçiçeğinde ise 13 bin 500 dekar alanda ekim yapıldığını belirtti.



Geçen yıl dekar başına 212 kilogram verim aldıklarını ifade eden Gün, "Bu yıl desteklemelerle ve planlı üretimle inşallah daha ileri seviyeye gelecektir. Bu yıl 14 bin dekara yağlık, 40 bin dekara da çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Dekar başına 252 kilogram verim elde ettik." dedi.