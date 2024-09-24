Muş'ta 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Muş'ta traktör, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Muş'ta 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

'ta 20 kilometre uzaklıktaki Durugöze köyü yakınlarında Medeni I. yönetimindeki 49 AY 602 plakalı hafif ticari araç, Alaattin A'nın kullandığı 49 AN 516 traktöre arkadan çarptı.

Kazada buğday yüklü traktör yola devrildi. Bu sırada aynı yönden gelen Abuzer Ç. yönetimindeki 49 J 1181 plakalı minibüs de devrilen traktöre çarparak yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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