İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Muş'un Güneyi Şenyayla Bölgesi'nde 9 Eylül'de "Şehit Jandarma Astsubay Serdal Uyanık 2019/307" operasyonu düzenlendiği belirtildi.



Yapılan aramada uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi, pil, giyecek, yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildiği aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü şartta terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

