Muş'ta çuval içerisinde yavru köpekler bulundu

Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yol kenarına bırakılan yavru köpekler bulundu.



15 Eylül 2025’te Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılan devriye faaliyetinde, yol kenarında hareket eden bir çuvalı fark eden ekipler durumu kontrol etti. Yapılan incelemede çuval içerisinde henüz birkaç haftalık olduğu değerlendirilen iki yavru köpek tespit edildi.



Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yavru köpekler, Muş Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’na teslim edilerek koruma altına alındı.