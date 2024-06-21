Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 21.50 sularında -Bitlis kara yolu üzerinde bulunan Muş Kültür Merkezi civarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza yapan her 2 araçta sıkışanları uzun uğraşlar sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Ölen 2 vatandaşın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.

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