Muş'ta fırtına çatıları uçurdu: 3 araç zarar gördü

Muş’ta etkili olan fırtına, bazı binaların çatısını uçurdu. Fırtınadan etkilenen 12 katlı binadan düşen çatı nedeniyle, biri seyir 2'si de park halindeki 3 araç zarar gördü.

Muş'ta fırtına çatıları uçurdu: 3 araç zarar gördü

’ta, öğlen saatlerinde başlayan şiddetli , hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Korku dolu anların yaşandığı kentin Hürriyet Caddesi’ndeki 12 katlı bir binadan uçan çatı, biri seyir halinde 3 araçta maddi hasara neden oldu.

12 katlı binadan kopan çatının yaklaşık 500 metre havada uçtuğuna şahitlik eden Süphan Bağatur, “Çatının uçma anına şahit oldum. O esnada düşeceği evimin bahçesine doğru koştum. Can kaybı olmamasından dolayı mutluyuz. Maddi bir kaybımız var. O da önemli değil” dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, AFAD ve Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri çatı ve kereste parçaları altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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