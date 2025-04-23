Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta heyelan sonucu kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Derecik-Ilıca-Ağıllı köylerine sağlanan yolda heyelan meydana geldi.

sonrası yolun kapanmasıyla araçlarıyla yolda kalan sürücüler, yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Ekipler, kaya parçalarını ve toprak yığınını iş makineleriyle temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

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