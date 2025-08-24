Muş’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muş-Bitlis karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Tandoğan köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

