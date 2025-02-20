Muş’ta iş makinesinin üzerine çığ düştü

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Yerkaya köyünde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, mesai arkadaşları tarafından hızlı bir şekilde kurtarılırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.