Muş'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı. Altı yaralı

Muş'ta kaza yapan işçi servisinde altı kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, işçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan dört kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürüldü.

İki yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.