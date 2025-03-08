Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu

İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Y

üksek rakımlı yerleşim birimlerinin kapalı olan yollarını açmak isteyen ekipler, yer yer kalınlığı 5 metreyi aşan karla da mücadele ediyor.

2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı Grup Köy Yolu'nda çalışan ekipler, hava şartlarına rağmen kar temizliğini sürdürüyor.

Ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan karları saatlerce uğraşarak temizliyor.