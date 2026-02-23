Muş’ta kar kalınlığı 6 metreyi aştı

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sonrası kapanan alternatif köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 ila 6 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması yürütüyor.



ÇIĞ RİSKİ VAR



Çığ riskine rağmen büyük bir titizlikle çalışan ekipler, bazı noktalarda 100 metrelik yolu ancak 4 saatte ulaşıma açabiliyor.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerinin kış mevsimi boyunca Muş genelinde yaklaşık 45 bin kilometrelik yol ağını kardan temizlediklerini belirtti. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların, köy yolları tamamen ulaşıma açılana kadar devam edeceği bildiren Yentür, "100 personel ve 68 iş makinesiyle vatandaşlarımızın seyir ve sefer güvenliği için sürekli sahadayız. Bu yolun da ulaşıma açılmasıyla birlikte il genelinde ulaşım sağlanamayan hiçbir yer kalmayacak" dedi.