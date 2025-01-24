Muş'ta kar nedeniyle 15 köy yolu kapandı

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kardan dolayı 15 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.



Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.



Kale Mahallesi'nde yaşayan besiciler, kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını besledi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

15 KÖY YOLU KAPANDI



Kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki 15 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, yolların bir an önce açılması için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.



Malazgirt ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürdü.



Karla mücadele ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için ara caddelerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaptı.