Muş’ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi.



Kaymakam Çeşmesi mevkiinde yolda kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi, Karayolları ekibinden destek istedi.



İhbar üzerine harekete geçen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, bir saat süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan vatandaşlar, araçlarıyla yollarına devam etti.