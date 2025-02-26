Muş’ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki karayolunda 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalanlar vatandaşlar kurtarıldı.
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi.
Kaymakam Çeşmesi mevkiinde yolda kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi, Karayolları ekibinden destek istedi.
İhbar üzerine harekete geçen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, bir saat süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan vatandaşlar, araçlarıyla yollarına devam etti.
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