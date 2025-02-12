Muş'ta kar yağışı etkili oldu

Muş'ta kar etkili olmaya başladı. Kent merkezinde sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Muş'ta kar yağışı etkili oldu

Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

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