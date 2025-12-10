Muş’ta kar yağışı. Mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi kurtarıldı
Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç yolda kaldı.
Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.