Muş’ta kar yağışı. Mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi kurtarıldı

10.12.2025 00:12

Anadolu Ajansı

AA

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç yolda kaldı.

 

Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
 

Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.