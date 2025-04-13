Muş'ta kar yolları kesti: Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 10 araçtaki 60 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının devam ettiğini söyledi.



Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan araçlar vardı. 4 saatlik çalışma sonucunda araçlara geçit verdik." dedi.