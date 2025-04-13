Muş'ta kar yolları kesti: Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda sürücüler mahsur kaldı. 10 araçtaki 60 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş'ta kar yolları kesti: Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

 merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 10 araçtaki 60 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.

Muş'ta kar yolları kesti: Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı - 1

İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan araçlar vardı. 4 saatlik çalışma sonucunda araçlara geçit verdik." dedi.

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