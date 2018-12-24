Muş’ta hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu kontrolündeki minibüs, kar ve tipi nedeniyle Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.
Durumun haber verildiği İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.
Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenlerin köye ulaşmasını sağladı
Bu arada, iş makinası yolu açarken, öğretmenlerin de servis aracını ittikleri görüldü.
Servis şoförü Turan Yumlu, "Yolda mahsur kaldık. Arabalar çıkmıyordu, rampada kaldık. Zincirler koptu. İl Özel İdaresi sayesinde öğretmenleri köylere ulaştırdık" dedi.
Öğretmenlerden Merve Keklikkıran ise "Bulanık sapağına geldiğimizde artık o rampa çıkılmıyordu. Kar fazlalığı değil de rampa çok dikti. Sonradan kar yağışı çok arttı. Göz gözü görmüyordu" diye konuştu.