Muş’ta mayıs ortasında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

Muş’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle içinde 6 kişi bulunan minibüs, Üçevler Grup Köyü yolunda mahsur kaldı. Minibüste mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş’ta mayıs ortasında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

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’ta dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi.

Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu’nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı.

Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı.

Muş’ta mayıs ortasında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı - 1

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı.

Devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

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