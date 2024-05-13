Muş’ta mayıs ortasında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

Muş’ta dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi.



Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu’nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı.



Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı.