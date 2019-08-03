İlçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.
Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
Muş'ta Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan iki çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.
İlçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.