İlçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.



Öğrencilerden 4'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede yeniden hayata döndürüldü.

NTV'ye açıklama yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kurtarılan bir çocuğun hastanede hayata döndürüldüğünü ve yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Gündüzöz, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, kayıp bir çocuğu araştırma çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.



Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

