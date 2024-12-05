Muş’ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü kaçtı

Muş’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanırken, sürücüsü ise kaçtı.

Muş’ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü kaçtı

Kaza, öğle saatlerinde Saray Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaya, ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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