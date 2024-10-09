Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi
Muş'ta şeker pancarı yüklü traktörün devrilmesi sonucu şeker pancarları yola saçıldı.
Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi.
Abdullah Balkaya'nın kullandığı şeker pancarı yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkasına bağlı römorkla birlikte devrildi.
Etrafa saçılan şeker pancarları nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolu, yolun temizlenmesi ve traktörün kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Şeker
- Muş