Muş’ta seyir halindeki otomobil yandı

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi civarında seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

O sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü de durumu fark ederek aracını olay yerine yanaştırdı. Mikserin içindeki suyu kullanarak yangına müdahale eden sürücü, vatandaşların da desteğiyle alevlerin büyümesini önledi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.