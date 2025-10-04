Muş'ta takla atan araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Güdümlü köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

