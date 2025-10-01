Muş’ta tarihi eser operasyonu: Roma ve Urartu dönemine ait objeler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Varto İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde A.B. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 13 adet sikke, 4 adet heykel (aslan, kuş ve çeşitli figürler), 2 adet kadeh, 1 adet kase, 1 adet küpe, 1 adet yüzük ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Muş Müze Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucunda eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği belirtildi.

Ele geçirilen objeler, Muş Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.