Muş'ta telefon kaçakçılarına operasyon

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yapılan risk analizleri sonucunda kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerce yapılan aramada 218 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.